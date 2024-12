Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: subito la staffetta 4×50 stile libero mista! Attesa per Quadarella

17.18: Nei 50 dorso Sara Curtis prova ad inserirsi nella sfida tra statunitensi e canadesi. Al via Regan Smith e Berkoff, Wilm e Masse ma l'azzurra può dire la sua17.16. Non ci sarà il cinese Qin al via della finale dei 200 rana che ha nei due russi i favoriti: Zhigalov e Prigoda. Attenzione anche al giapponese Fukasawa e all'olandese Corbeau17.14:dopo al via la finale dei 200 rana donne. Kate Douglass è la favorita numero uno ma attenzione alla russa Chikunova e alla statunitense Walsh17.12: La sessione pomeridiana inizia con una carta da medaglia per l'Italia che sarà al via in corsia 4 nelladove saranno inDeplano, Miressi, Di Pietro e Curtis.