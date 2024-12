Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori stranieri, richieste giù del 73%. Governo: “Merito dei nuovi controlli”. Gli addetti: “No, inefficienze e piattaforma in tilt”

La riforma del sistema di ingresso diha concluso la sua prima prova il 30 novembre. E già qualcosa non torna. Il sistema produttivo chiede 300 mila quote all’anno invece delle 150 mila previste dal decreto per il triennio 2023-2025. I conti li ha fatti anche Confindustria: che siano sbagliati? A novembre, mese utile alla precompilazione delle domande per il 2025, leregistrate sono state 180.012., il 73% in meno rispetto alleper il 2024. Il confronto con l’anno scorso lo ha fatto Palazzo Chigi, che precisa: “-75% per lavoro subordinato non stagionale; -80% per lavoro subordinato stagionale; -48% per assistenza familiare e sociosanitaria”. Dati in palese controtendenza: nel 2021 le domande sono state 209.150, salite a 304.304 nel 2022, a 581.006 nel 2023 e a 689.