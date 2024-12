Bergamonews.it - La mia Santa Lucia

Ed anche stanotte è stata la motte di, la notte più lunga che ci sia, come sa ogni bimbo della Lombardia est e di Bergamo specialmente.Quando arrivammo qui, io mamma e papà, questi ultimi migranti istruiti del Sud (come si ripete la Storia. ahimè) giunti nell’epoca delle ultime code del boom economico mi chiedevo che c’entrassecon Bergamo. Era martire Siracusana e non certo delle Orobie, e simbolo di nostalgia degli emigranti che si partivano dalla mia città.Così recita la canzone celeberrima del 1919:!Luntano ‘a te,quanta malincunia!Se gira ‘o munno sano,se va a cercá furtunama, quanno sponta ‘a luna,luntano ‘a Napulenun se pò stá!Ma oihbo?era famosissima pure qua!Anzi per la precisone era “la star” delle Sante da sempre, che sin dall’epoca delle Orobie povere e rurali, quella dei contadini, faceva trovare ai bimbi mandarini messi nelle scarpe spesso rotte (come mi raccontava una zia di mio marito da Palosco) e poi, col boom economico elargiva per i figli dei dipendenti delle aziende anche medio piccole strenne nuovissime e all’ultima moda: un trenino per i maschietti , un Ciccio Bello per le bimbe (a quel tempo le preferenze in tema giocattoli erano ingenuamente sin troppo rigide, così andava il mondo).