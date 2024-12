Quotidiano.net - Fibra fino a casa, il piano strategico. Open Fiber: avanti su ‘Italia a 1 Giga’

La copertura inottica oggi riguarda circa il 60 per cento delle unità immobiliari del Paese. Un dato che allinea l’Italia alla media europea all’interno di una vera e propria rivoluzione digitale, trainata in larga misura dall’espansione della rete inottica. L’FTTH, la, garantisce una connessione internet con una velocità di trasmissione dati pari a 1 Gigabit al secondo, con un altissimo grado di affidabilità e sostenibilità., l’azienda wholesale che posa laottica FTTH nel Paese, sta giocando un ruolo fondamentale nel portare la connettività ultraveloce nelle case e nelle imprese italiane. Nell’edizione di fine anno di Telco per l’Italia, tradizionale appuntamento del settore che si è tenuta ieri a Roma – con il titolo ’UnMarshall per l’innovazione’ – sono stati esaminati i principali dossier che le società di telecomunicazioni dovranno affrontare nel 2025.