Consiglio d’Europa boccia gli hub italiani | Migranti maltrattati e sedati con psicofarmaci

Ilha emesso una dura critica nei confronti dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) in Italia, definendoli “non idonei” a garantire il trattamento umano dei. Il rapporto, stilato dal Comitato per la prevenzione della tortura, mette in discussione anche il modello che l’Italia vorrebbe replicare in Albania, ritenendolo inadeguato e problematico.Per il Cpt emerge un “quadro preoccupante”Dal 2 al 12 aprile, il Cpt ha condotto una visita in quattro dei nove centri operativi. Il rapporto che ne è scaturito descrive un quadro preoccupante: pessime condizioni materiali, assenza di un regime di attività, una gestione eccessivamente securitaria e una qualità dell’assistenza sanitaria variabile. A peggiorare la situazione, secondo quanto emerso dal rapporto, ci sarebbero anche gravi problemi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda l’operato degli appaltatori privati che gestiscono alcuni centri.