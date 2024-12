Bari scoperto l’autore della drammatica lettera a Babbo Natale | E’ di mio figlio

Leggi su Dayitalianews.com

La madre ha riconosciuto la grafia del. Non è più il protagonista ignoto di una angosciante vicenda,letterina aappesa all’albero del Politecnico diche ha allarmato e commosso.La mamma in quello sfogo accorato, in quella richiesta di aiuto, ha riconosciuto suo. Il passaparola nato dal post di una professoressa insieme con l’eco sui social e i media hanno aiutato a la madre a mettersi in contatto con la docente dello studente.“Caro, ho un desiderio diverso da quelli che ricevi di solito. Vorrei che ponessi fine alle mie sofferenze. Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più”, si legge nelle.Non una richiesta di doni o di sogni da realizzare: “Vivere è diventato estenuante, non ho più voglia di combattere per ciò che desidero, per vivere una vita ‘diversa’ da quella considerata normale da tutti.