Bankitalia taglia a 05 per cento la stima della crescita del Pil nel 2024

Lettera43.it - Bankitalia taglia a 0,5 per cento la stima della crescita del Pil nel 2024

Leggi su Lettera43.it

Dopo Ocse e Istat, anche la Banca d’Italialadel Prodotto interno lordo per il, ponendola allo 0,5 per. «Rispetto alle proiezioni pubblicate in ottobre, ladel Pil è rivista al ribasso per circa 0,1 punti percentuali all’anno, per via di andamenti meno favorevoli delle attese nella seconda metà dele degli effetti di ipotesi di unadomanda estera più contenuta e di tassi di interesse leggermente più elevati», si legge nelle proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio-27 elaborate dagli esperti di.SedeBanca d’Italia (Imagoeconomica).Pil, sforbiciate alle stime anche nel prossimo triennioIl Pil è tornato a espandersi nel trimestre in corso «a ritmi moderati» e lapotrebbe «acquistare vigore dalla seconda metà del prossimo anno», grazie soprattutto «all’andamento favorevole dei consumi e alla ripresa delle esportazioni», si legge inoltre.