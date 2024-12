Ilrestodelcarlino.it - Un’ora gratis di sosta, arriva il sì della giunta: ecco quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 12 dicembre 2024 –l’ora di parcheggioin centro, ma per usufruirne bisognerà pagare 50 centesimi, tariffa che dà diritto a mezz’ora dinell’area blu e automaticamente regala un credito di ulteriori sessanta minuti. L’agevolazione partirà da sabato e resterà in vigore fino al 18 gennaio 2025, abbracciando quindi le festività natalizie e il periodo dei saldi invernali. La novità è stata deliberata nella riunione dimartedì sera. Era attesa dai commercianti come una panacea ai mali dello shopping, che patisce la disaffezione di una utenza orientata verso i centri commerciali, dove laè sempre gratuita. E a proposito di problemi relativi alla, patto tra l’associazione commercianti Viviamo Civitanova e il comitato dei residenti del centro, pure favorevoli all’ora digratuita nel periodo natalizio.