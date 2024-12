Liberoquotidiano.it - Siria: Kallas, 'aiuteremo il nuovo governo ma garantisca i diritti'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Bruxelles, 12 dic. (Adnkronos) - La situazione inè un mix di "speranza e incertezza": ora il"dovrà passare dalle parole ai fatti", perché "senza il rispetto di alcune condizioni non potrà esserci una normalizzazione dei rapporti". Dopodiché, in caso di sviluppi positivi, si potrà aprire la strada per consentire il rimpatrio dei richiedenti asilo, visto che "abbiamo altri rifugiati che fuggono da altre guerre". Lo ha detto Kaja, neo Alto Rappresentante per la politica estera Ue, parlando con un gruppo di giornali europei, tra cui 'La Stampa'.Parlando del gruppo Hts, che ha rovesciato Assad e preso il controllo dellaha aggiunto che "nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vedremo se si comporteranno come hanno annunciato. Il futuro dellaper ora è abbastanza speranzoso, ma ancora incerto.