Reggio Emilia | macchinista investito e ucciso da un treno

Undi Mercitalia è statosui binari da unin corsa allo scalo merci di Rubiera, in provincia di. È successo intorno alle 20:40 di mercoledì. La circolazione della linea Milano-Bologna è stata subito sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica.Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, probabilmente, avvicinato troppo ai binari e unregionale lo ha, non lasciandogli scampo. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini esprime “profondo dolore” per ile ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto. “Porgo le mie più sincere condoglianze ai suoi cari e a tutti i colleghi”, sottolinea Salvini.