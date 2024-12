Davidemaggio.it - Pier Silvio Berlusconi: “Da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai”

Della clamorosa sentenza del Tar che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del Festival diha parlato, in uno scenario che potrebbe portare in futuro la storica kermesse canora altrove, su altre emittenti.Non mi pongo la domanda, io penso che riguardo a certi ambiti sia necessario essere rispettosi, per meè un pezzo di Raiha dichiarato l’AD Mediaset nell’incontro di ieri con la stampa, preferendo dunque non entrare nel merito di una vicenda piuttosto spinosa per la Rai. “Se mai un domani dovesse essere sul mercato, lo valuteremmo con logiche commerciali“, dice, ma non ritiene sia necessario oggi un interesse suo e dell’azienda:Mi sembra che la situazione sia davvero ancora troppo fumosa . Non arrivo nemmeno a pensare se mai potrebbe interessare.