Romadailynews.it - Padova, primo trapianto al mondo a cuore sempre battente

Leggi su Romadailynews.it

“Per la prima volta alabbiamo eseguito undi cuore, da donatore a cuore fermo, a donatore a cuore battente. Questo vuol dire che quel cuore nel momento in cui si è deciso che era adatto per ilè stato fatto ripartire non è mai stato fermato. Quindi sia il prelievo, sia il successivo impianto sono stati fatti a cuore totalmente battente”, spiega Gino Gerosa che con la sua equipe dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera diha eseguito l’intervento.L’operazione è avvenuta due settimane fa, ma solo ora ne è stata data notizia, su un uomo di circa 65 anni affetto da una cardiopatia post ischemica, che ora sta bene ed è in via di dimissioni.L’operazione con la quale ha ricevuto il nuovo cuore rappresenta, grazie ad una tecnica destinata a fare scuola e che offre molteplici vantaggi, un primato mondiale che apre nuove strade alla cardiochirurgia.