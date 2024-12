Lanazione.it - Otto anni di Edera Rivista: il 14 dicembre è festa al Parc

Firenze, 122024 –festeggia. E lo fa in grande stile, con la seconda edizione di “Fest”. L’evento è previsto il 14al(piazzale delle Cascine, 7, Firenze). Dopo i festeggiamenti del 2023 nel Salone dei Cinquecento, quest’anno l’evento si sposta nel luogo in cuiha sede e dove trova spazio la redazione. In programma, una giornata di cultura, musica, market e attività interattive a ingresso gratuito, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Dalle 15 il programma prevede talk e intervalli musicali. Ospiti sono Chiara Pidi SkyTg24, il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali, il giornalista e regista Valerio Nicolosi, il gruppo Piantando, il cavaliere della Repubblica Mattia Villardita, la viaggiatrice Alessia Piperno arrestata in Iran nel novembre 2022, il duo musicale Sinedades, gli amministratori della pagina social Sessuologia, il nuotatore olimpico Matteo Restivo, il cantante Lorenzo Polidori e la band Hso.