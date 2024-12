Mistermovie.it - Mister Movie | Jim Carrey apre al sequel Il Grinch 2 in motion capture

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Jim, indimenticabile interprete de “Il” nel film natalizio del 2000, ha espresso la disponibilità a riprendere il ruolo, ma a una condizione: l’utilizzo della tecnologia. In una recente intervista con ComicBook.com, l’attore ha rivelato che il complesso e “doloroso” processo di trucco necessario per trasformarlo nell’iconico personaggio è stato una delle esperienze più difficili della sua carriera.Jimil ritorno senza trucco in Il2“Oh, cavolo, se solo riuscissimo a capire il,” ha detto, spiegando che il lavoro con il trucco era talmente estenuante da compromettere la sua respirazione. Ha aggiunto: “Ora, con la, tutto sarebbe più semplice. Mi permetterebbe di esprimere liberamente la mia creatività senza le limitazioni fisiche.