Linkiesta.it - Il clientelismo culturale di Fratelli d’Italia in Sicilia

Leggi su Linkiesta.it

Ma chi l’ha detto che con la cultura non si mangia?, da quando sta governando ladimostra che non è proprio così. Con la cultura si mangia, eccome. Ma anche con gli spettacoli. Il teatro, il jazz, innanzitutto. Gli eventi, piccoli e grandi. E tutto ciò che è legato al turismo. Infatti il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha occupato progressivamente tutte le caselle legate agli spettacoli e alla cultura in, scoprendo in un colpo solo che è facile creare consenso in maniera capillare. Il regista di questa operazione è Manlio Messina, oggi numero due di Fdi alla Camera dei Deputati, ma fino al 2022 assessore regionale al Turismo. A lui sono legati un paio di scandali niente male. Il primo è quello che è rimasto alle cronache come il caso Cannes, ovvero la contrattazione per l’allestimento della mostra “Sicily, Women and Cinema” a Cannes.