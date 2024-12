Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Renzi, 'Sala, Ruffini, Azione? Bene se ci sono ma non giochiamo a farci del male'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Io non voglio fare il leader, voglio dare una mano a costruire il Centro". Lo dice Matteoa Sky Tg24. "Serve un federatore? Calenda ha deciso di rompere il Terzo Polo. Dopodichè io non polemizzo perchè dico che quest'area di centro che sta nel centroprendeovviamente. Ma prende anche i riformisti del Pd che poi restano nel Pd magari e poi c'èche ha iniziato alla Leopolda,che abbiamo candidato a sindaco, c'è Franco Gabrielli e tantissimi altri nomi. Cosa hanno in comune? Che l'esperienza politica della Leopolda ha segnato un'intera generdi riformisti, è stato un vivaio. E quindi dicoc'è?c'è?c'è?. Ma nondel