Calciomercato.it - Vlahovic-McKennie: la Juve manda ko il City. Abraham salva il Milan, pari Bologna

Grande vittoria dei bianconeri cheno ko i Citizens, successo in extremis per ilVinconontus e. La due giorni Champions per le italiane sorride alla formazione di Thiago Motta che ha la meglio di un Manchestersempre più in crisi.: lako il. Leaoil(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri la sbloccano nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione di gioco aveva regnato l’equilibrio con poche occasioni da gol da una parte e dell’altra, eccezion fatta per una parata importante di Di Gregorio nel finale su Haaland. A regalare il vantaggio allacon Ederson che non riesce a smanacciare la palla.Dopo un’altra grande parata di Di Gregorio su Gundogan, èa trovare il pareggio: azione tutta americana tra lui e Weah, con l’ex Schalke che deposita il pallone in rete.