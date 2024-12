Ilrestodelcarlino.it - Provincia di Forlì-Cesena: rallenta la produzione manifatturiera secondo la Camera di Commercio

Nelladi, come certifica l’analisi congiunturale del settore manifatturiero effettuata dalladidella Romagna, il trend dellaè inmento negli ultimi 12 mesi, con variazioni tendenziali, congiunturali e medie negative; tuttavia, la dinamica congiunturale sembra stabilizzarsi, con riferimento ai comparti alimentare, confezioni e chimica. Continua in particolare la fase recessiva per i comparti calzature, legno, mobili e prodotti in metallo, conseguentemente anche almento delle esportazioni nel corso degli ultimi mesi. Rispetto a quello precedente, il terzo trimestre del 2024 ha segnato una flessione dell’output produttivo (-7,1%) e del fatturato a valori correnti (-9,5%), in linea con i risultati del precedente trimestre, sebbene in peggioramento.