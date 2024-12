Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di giovedì 12 dicembre 2024: Capricorno introspettivo

L’diFox per oggi,12ArieteGiornata dinamica sul lavoro, con opportunità da cogliere al volo. In amore, possibili incontri inaspettati per i single; le coppie vivranno momenti di complicità. Attenzione a non esagerare con gli impegni: concediti del tempo per te stesso.ToroRiflessioni profonde caratterizzeranno la giornata. Sul lavoro, potrebbero emergere nuove proposte interessanti. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi con il partner. Prenditi cura della tua salute, evitando stress inutili.GemelliLa comunicazione sarà il tuo punto di forza oggi. Sul lavoro, le tue idee saranno apprezzate. In amore, possibili nuove conoscenze per i single; le coppie dovrebbero dedicare tempo alla relazione. Mantieni un equilibrio tra attività e riposo.