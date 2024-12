Terzotemponapoli.com - Napoli, come risollevarsi (senza Kvara)? Parla Prandelli

A Radio Kiss Kisshato Cesare, (ex) allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni. “In questa settimana ilanalizzerà ciò che non ha funzionato con la Lazio, ma non ci saranno criticità specifiche. Anzi, si proverà ad insistere sull’ottimo lavoro fatto fin qui in questa stagione e si lavorerà con serenità ed applicazione. I dati dell’attacco sono indiscutibili e l’allenatore deve lavorare su questo fondamentale perché la difesa funziona. Antonio probabilmente si concentrerà su questo aspetto, forse serve più verticalità. La fase offensiva in questi mesi è stata sollecitata più volte, serve solo finalizzare”., il.“L’asdiskhelia è sicuramente pesante, ma ilha una rosa importante quindi le possibilità di sostituirlo ci sono.