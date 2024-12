Ilrestodelcarlino.it - Luci spente e quartiere blindato per ricreare la sera dell’omicidio di Pierina

Rimini, 11 dicembre 2024 – Nuovo sopralluogo tecnico ieri pomeriggio in via del Ciclamino. Una “prova generale”, sotto una pioggia fine ma insistente, in vista dell’esperimento vero e proprio (posticipato al gennaio dell’anno nuovo), quello che vedrà Louis Dassilva – l’unico indagato per l’omicidio diPaganelli, massacrata con 29 coltellate – transitare davanti alla cam 3 della farmacia San Martino. Un test decisivo – affidato dal gip Vinicio Canatarini al super esperto Sebastiano Battiato – che dovrà stabilire una volta per tutte chi è passato davanti alla telecamera, ladel 3 ottobre 2023 alle 22.17 (pochi minuti dopo il delitto), quandofu assassinata nel garage sotterraneo: Dassilva o il vicino di casa Emanuele Neri, che in varie trasmissioni televisive ha affermato di essersi riconosciuto nel filmato? Sono da poco passate le 15 quando, nel complesso residenzialedagli agenti della polizia di Stato, fanno il loro ingresso periti e avvocati: in testa i difensori del 34enne senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi.