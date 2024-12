Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

Leggi su Oasport.it

48?che vuole arrivare al pareggio.46?il!19.32 Partita dominata nella prima parte della partita dalla squadra tedesca checon due traverse e la conseguente rete.viva ma poco cinica nell'ultimo passaggio.A tra poco per il!46? Finisce il primo1-0.45? Ci sarà un solo minuto di recupero.43? Partita che vive delle fiammate delle due squadre.41? Popp ancora di testa spaventa la, sfiorato ilpalo.39? Prestazione superlativa fino a questo momento di Hegering.37? Ritmi che si sono abbassati in campo, laprova ad approfittarne.35? Frohms anticipa Giacinti lanciata in contropiede.33? 70% di possesso palla per la squadra tedesca, contro il 30% del team capitolino.