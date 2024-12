Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek in DIRETTA: Brignone davanti a Gut, ottima Bassino. Goggia per ora indietro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51 Tamara Tippler dopo un ottimo avvio perde tantissimo nel settore centrale e non va oltre la 29a posizione a 3.88. Al via un’altra austriaca, Lisa Grill.19.49 CLASSIFICA PARZIALE1 FedericaIta 1:34.132 Lara Gut-Behrami Svi +0.393 MartaIta +0.404 Ilka Stuhec Slv +0.425 Ester Ledecka Cze +0.536 Mirjam Puchner Aut +1.167 Laura Pirovano Ita +1.198 Kira Weidle Ger +1.289 Laura Gauche Fra +1.3710 Kajsa Vickhoff Lie Nor +1.4012 SofiaIta +1.5217 Nicol Delago Ita +2.5620 Elena Curtoni Ita +2.8022 Nadia Delago Ita +2.9019.48 La prossima a partire con il 32 sarà l’austriaca Tamara Tippler.19.46 La francese Romane Miradoli chiude 17a a 2.28. Alice Robinson non prende parte alla.19.44 La bosniaca Elvedina Muzaferija chiude anzitempo uscendo di pista a metà tracciato.