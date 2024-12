Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: successo fondamentale per la Lube

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.3028-26 A SEGNO GARGIULO A RETEEEEE! LACONQUISTA LA VITTORIA!3-0!27-26 Primo tempo di Gargiulo! Terzo match point per la.26-26 Parallela vincente di Maicon.26-25 ACE LAGUMDZIJAAAAA! SECONDO MATCH POINT!25-25 Attacco vincente di Lagumdzija.24-25 Diagonale vincente di Franco, set point per i brasiliani.24-24 Non controlla il servizio l’iraniano, si va ai vantaggi.24-23 ACE PORIYAAAAAAA! MATCH POINT!23-23 Vola via l’attacco di Rafa,recupera il break.22-23 Invasione di Maicon, laè ancora viva in questo set.21-23 Errore dai nove metri anche per Bottolo.21-22 Non passa la battuta di Rafa.20-22 Out il servizio di Boninfante.20-21 Lungo l’attacco dai tre metri di Maicon.