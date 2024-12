Il bimbo uccide la madre con una pistola | il proprietario dell’arma condannato

Leggi su Open.online

Il Tribunale di Rovigo haa due anni e mezzo di reclusione, più una provvisionale di 100 mila euro, il padrone dellacon la quale un bambino di otto anni ha sparato e ucciso per errore lamarocchina di 31 anni, casalinga, ad Ariano nel Polesine (Rovigo) martedì 28 marzo 2023. Giacomo Stella era ildella casa. Abitava al piano superiore rispetto a quello dove ospitava la famiglia marocchina, formata da padre,e due bambini.Ieri 10 dicembre, fa sapere il Gazzettino, è statoper concorso colposo in omicidio colposo e omessa custodia. Che si trovava in un comodino della sua camera da letto. Secondo la ricostruzione dei fatti I bambini avevano libero accesso anche al piano superiore ed erano in grande confidenza con l’anziano che, tramite il suo legale, ha già annunciato il ricorso in appello.