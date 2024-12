Sport.quotidiano.net - Forlì, Tau Altopascio, Ravenna e Lentigione: sfida serrata per la vetta del girone D

e Tau33,32: quattro squadre in un solo punto. Dopo quindici giornate ladelD vede ‘quattro grandi’ in una bagarre gomito a gomito: due big già dalla vigilia, ovvero ilcome anche il; le altre due rivelatesi tali invece sul campo. Le quattronti sono pronte a contendersi l’effimero titolo di campione d’inverno ma, soprattutto, sono impegnate ad affilare già le armi in vista della volata verso il traguardo della serie C; undiscendente, quello che affronteranno fra tre giornate dal 5 gennaio, in arrivo dopo il maquillage di metà percorso, che potrebbe cambiare il loro volto. Ildi mister Alessandro Miramari domenica ha acciuffato lagrazie all’ottimo blitz nel fortino della Pistoiese. Uno 0-2 che ha riportato i biancorossi in una posizione, la prima appunto, sfiorata anno scorso quando alla 23ª giornata, con Antonioli in panchina e 42 punti in classifica, si erano trovati al secondo posto, assieme al, a un’unica lunghezza dalla capolista Carpi poi promossa.