Ilfogliettone.it - Ennesima fumata nera su Consulta, elezione 4 giudici rinviata a gennaio

E' di fattola partita politica sull'deiche dovranno integrare il plenum della Corte costituzionale. C'è stata l'del Parlamento in seduta comune (la dodicesima per un giudice e la terza per tre) e lo stesso presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ammesso che i giochi si chiuderanno non prima di, complice anche il calendario d'Aula che vede protagonista la manovra di bilancio.Dopo la terza votazione il quorum si abbassa dai 2/3 ai 3/5 e ci sono, sulla carta, le condizioni per chiudere un accordo-pacchetto su tutti e quattro icostituzionali. Fontana ha richiamato le forze politiche: "Oggi c'è stata una nuova, si è abbassato il quorum. Ora l'accordo penso sia più vicino: io quello che potevo fare l'ho fatto.