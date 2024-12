Ilfattoquotidiano.it - Emma Marrone: “Avere figli? Vorrei la procreazione medicalmente assistita, ma Italia devo rinunciarci per forza. Potrei pagare, ma non è corretto”

Sono stati due anni no stop per: due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2022 e nel 2024, un album pubblicato nel 2023 e un tour in giro per i palazzettini. Ora, anche per lei, è arrivato il momento di prendersi una pausa. Ma non perché stia male o per problemi di salute, ma per “riprendere fiato e per trovare nuovi spunti creativi. Perché io le canzoni me le scrivo da sola, mica le compro al supermercato. Fatemi respirare, fare du’ bevute con gli amici, provare du’ emozioni, e torno”, confessa la cantante in una lunga intervista a Vanity Fair.Schietta, diretta, senza peli sulla lingua.non si è mai nascosta, nemmeno quando, a soli 20 anni, è arrivata la diagnosi di cancro all’utero, a cui sono seguite due recidive, l’ultima nel 2019. Ma la malattia non l’ha mai fermata, anzi: “Il mio è il corpo di una donna che ha combattuto battaglie tremende e che è sopravvissuta.