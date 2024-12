Lanazione.it - Chiude il ristorante a Vallombrosa. Confapi: “Passo necessario per il rilancio”

Firenze, 11 dicembre 2024 - Un ritrovo che da anni accoglie fiorentini, in cerca di fresco nelle calde giornate estive, ma anche tanti turisti e pellegrini. Il, afferente all’albergo Rifugio, è divenuto negli anni un punto di riferimento per molti. La nuova proprietà "ha intrapreso un percorso didell'Hotel Rifugio la Foresta di" e la chiusura temporanea del"non è stata un atto isolato o privo di prospettiva". E' quanto fa sapereIndustria Firenze dopo la denuncia della Fisascat Cisl sui quattro licenziamenti nella struttura. La chiusura, spiega l'associazione, "rientra in un più ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione che mira a rilanciare l'intera struttura, a partire dall'albergo, che già beneficia di interventi migliorativi.