Che beffa per Leonardo | il Tar annulla il divieto che gli impedisce di far visita alla moglie al cimitero in bici ma muore prima della sentenza

Una storia triste che mette in evidenza quanto possa essere cinica e fredda la burocrazia italiana, di cui è rimasto “vittima”Colombo Giardinelli, un pensionato di 87 anni di Treviglio, in provincia di Bergamo, che ha vinto troppo tardi la sua battaglia legale contro il Comune.Aera stato impedito di accedere nelcon unacletta, che gli serviva per andare a fartombascomparsa nel 2021 dopo 55 anni di matrimonio. Il 13 novembreè morto e ha raggiunto suae, per unrdo scherzo del destino, pochi giorni dopo è arrivato il verdetto del Tar di Brescia che gli dava ragione.La storia diCome raccontato dal CorriereSera Bergamo, la storia iniziò nel 2023 quando il Comune di Treviglio, con Juri Imeri come sindaco, decise di vietare l’accesso alleal, concedendo il permesso solo alle persone con problemi di deambulazione dotate di un permesso medico.