Thesocialpost.it - Cavaria, auto perde il controllo e si schianta: tre feriti, due sono in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte tra il 10 e l'11 dicembre in Italia. Pochi minuti prima di mezzanotte a, comune in provincia di Varese in Lombardia, un'con a bordo due giovani e un bambino è finita fuoriin via Minniti, andando arsi per cause ancora da accertare. Stando a quanto riportato dalle testate locali, purtroppo due delle persone coinvolte sarebbero ricoverate in.I SOCCORSISul luogointervenuti in forze tre ambulanze, duemediche, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno deiè stato trasportato all'ospedale di Legnano, mentre gli altri duestati condotti all'ospedale di Circolo di Varese.Ancora da ricostruire le dinamiche che hanno portato al terribile schianto.