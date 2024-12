Vergogna Grande Fratello bufera sulla famiglia di Mariavittoria | la scoperta sui social

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata delandata in onda lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezzasituazione sentimentale traMinghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, protagonisti di un complicato triangolo amoroso. Durante la settimana, Tommaso aveva notato un certo avvicinamento trae Alfonso, una dinamica che gli ha provocato molta sofferenza. “Temo che lei possa innamorarsi di qualcun altro, io sono innamorato di lei”, ha confessato visibilmente turbato.In diretta, Tommaso ha spiegato a Signorini di essere nel mezzo di un processo di auto-riflessione, cercando di mettere da parte i suoi sentimenti perper non soffrire ulteriormente. La giovane, dal canto suo, ha dichiarato di non nutrire sentimenti d’amore nei confronti di Tommaso, ammettendo che l’ingresso di Alfonso nella Casa ha avuto un impatto sullo sviluppo della loro relazione.