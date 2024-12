Ilgiorno.it - Stella Bossari, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari si è laureata: l’annuncio e le foto su Instagram

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 dicembre 2024 – Grande festa in casa, ladisi è. Ad annunciarlo è stata la stessa ragazza, seguita poi dalla mamma e dal papà, che hanno pubblicato sue video di lei con la corona d'alloro fuori alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Dopo aver conseguito il diploma a Varese,, 24 anni, si è trasferita a Milano per proseguire gli studi in arte e in design. Ieri, 9 dicembre, si èalla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, discutendo una tesi dal titolo ‘Più vero del vero: Fiabe, neoralismo e cinema del reale’. La giovane ha postato sul suo profilonumerosedi lei sorridente e soddisfatta, accanto ad amici e parenti, con accanto la didascalia: "È successo questo”. C’è anche un simpatico video in cuie suo papà cercano di staccare lo striscione con il suo nome della neoappeso alla parete dell’università.