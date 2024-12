Ilfattoquotidiano.it - Scoperto un disinfettante tossico nell’acqua potabile, l’allarme degli esperti: “E’ pericoloso, non era mai stato rilevato prima”

Ha depiù di un dubbio e preoccupazione la scoperta di un composto chimico, chiamato anione cloronitrammide, un sottoprodotto di decomposizione della clorammina, unspesso utilizzato come alternativa all’ipoclorito e al biossido di cloro per la disinfezione delle acque potabili. Che cosa si sa di questa sostanza? Non è nota la sua tossicità, ma la frequenza con cui è stata individuata la sua somiglianza con altri composti tossici “sono preoccupanti e giustificano ulteriori studi per valutare il suo rischio per la salute pubblica”, hanno dichiarato i ricercatori che hanno osservato per lavolta l’anione cloronitrammideche si stima venga bevuta da più di 113 milioni di persone solo negli Stati Uniti. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Science.