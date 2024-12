Ilnapolista.it - Lukaku è costato 31 milioni, il suo rendimento accresce il rimpianto per il divorzio da Osimhen (Repubblica)

31, il suoilper ilda)ScriveNapoli con Marco Azzi:Balzano agli occhi soprattutto le difficoltà di Romelue non può stupire che diventi lui la principale pietra dello scandalo, visto che il suo arrivo ad agosto aveva fatto presagire aspettative intriganti. I 31spesi per l’acquisto del cannoniere belga non stanno dando viceversa i risultati auspicati e cresce ilper ilda Victor, in prestito al Fenerbahce. Al Maradona erano abituati molto meglio con il precedente centravanti e i tifosi di Fuorigrotta avevano fatto finora buon viso a cattivo gioco soprattutto in virtù del primato, che adesso però è sfumato.Le critiche arischiano di aumentare e la sua prova deludente con la Lazio (zero tiri) è il detonatore per far esplodere il caso.