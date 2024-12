Sport.quotidiano.net - La Vis impone il suo gioco: vittoria contro la Spal e sfida al Milan

Il gol su palla inattiva? In fondo è un dettaglio, oltre che una conferma e una piccola vendetta sportiva (ricordate l’1-1 beffardo al 94’ del gennaio scorso?). Perché è alla composizione intera che bisogna guardare: la Vis è scesa al Mazza per imporre la sua idea di calcio. E ci è riuscita. Costringendo laa una partita di quasi sottomissione, fino ad assestare il colpo vincente nel cuore del secondo tempo. La modalità dellarichiama le altre esterne: era stato così a Legnago, in parte lo è stato a Rimini (con più patemi), non lo è stato a Gubbio solo perché i locali si sono fatti male da soli con largo anticipo. C’è un dato che racconta lo stato di salute: i 14 gol (su 24) segnati nei secondi tempi. Una sorta di progressione dentro le partite. C’è un altro dato che fa gonfiare il petto: la Vis sta marciando al ritmo delle prime.