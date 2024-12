Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 Dicembre 2024: Manuel Svela Di Amare Di Una Donna!

Ladal 16 al 20a tutti che non vuole stare con Jimena perché ama un’altra. Immediatamente tutti si mettono in moto per scoprire chi sia!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 16 al 20, al centro dell’attenzione ci saràdopo il ritorno di Jimena. Infatti il marchesino dichiarerà davanti a tutti di essere innamorato di un’altrache non è sua moglie. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Jimena fa ritorno a La, apparentemente guarita dopo essere stata con la sua famiglia in terapia. Abel inizia fare pressioni a Jimena, non volendo più mentire a Jana, e vuole che laconfessi che il suo aborto era falso così come l’intera gravidanza.