Lanazione.it - Il mercato immobiliare. Per comprare la casa servono 6 anni di stipendio

Leggi su Lanazione.it

Per acquistare unaa Perugia oggiquasi tre stipendi in meno (2,7) rispetto a cinquefa. Mentre a Terni neesattamente tre in meno. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Istat e Scenari immobiliari. Nel dettaglio oggi a Perugia per acquistare un bilocale in zona semicentrale (prezzo 2mila euro al metro quadro),71,2 mensilitaà pari a quasi seididi una retribuzione media di un lavoratore dipendente (parliamo quindi di 1300/1400 euro al mese). A Terni invece si puòuna(1.400 euro il prezzo medio a metro quadro) con quattroe poco più di stipendi (49,8 mesi). E’ evidente quindi che il prezzo degli immobili è sceso a partire dal Covid in poi, complice anche il forte aumento del tasso di interessi e la diminuzione della domanda: le retribuzioni in cinquesono cresciute solo del 6% a livello nazionale, contro un aumento medio del 7,3% dei prezzi al metro quadrato.