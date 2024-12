Liberoquotidiano.it - Giuseppe Sabino: Il ruolo sociale del medico radiologo e l'uso dell'Intelligenza artificiale

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Napoli, 10 dicembre 2024. In Italia sono oltre 40 milioni gli esami radiologici effettuati ogni anno. Esami che hanno una valenza diagnostica ma anche preventiva: "Il nostroha una valenza-spiega. Abbiamo cioè la funzione di assistere i pazienti, che effettuano screening di routine, per scongiurare problematiche di carattere neoplastico. Penso ad esempio al tumore al seno, dove la diagnosi precoce ha la capacità di salvare vite umane: una patologia che colpisce circa una donna su diciotto nel periodo di massima incidenza (50-69 anni) e una donna su otto nel corsoa vita. Intervenire in tempo risulta decisivo e qui la prevenzione di secondo livello ha unchiave. Effettuare prima dei 40 anni un'ecografia ogni anno e, dopo i 40, una mammografia, sempre associata a un'ecografia, è fondamentale".