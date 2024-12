Emilio Borrelli | scarcerato il 26enne che ha aggredito e colpito il deputato

Leggi su Dayitalianews.com

ilche, sabato pomeriggio scorso, haFrancesco, parlamentare di Avs. Ildi Alleanza Verdi Sinistra si trovava in via Sant’Arcangelo a Baiano, nella zona di Forcella, per documentare il fenomeno della sosta selvaggia, quando era statoda un gruppo di persone. La scena era stata anche ripresa dal telefonino dello stesso parlamentare.era stato soccorso dagli agenti di scorta, ai quali si erano aggiunti poco dopo anche quelli delle pattuglie della polizia. I poliziotti avevano trovato ilnapoletano, un pregiudicato anche per reati specifici, in forte stato di agitazione.L’uomo stava aggredendo con frasi offensive e ingiuriose, spintonando e scalciando chiunque vi si frapponesse, al fine di raggiungerlo e aggredirlo fisicamente, così come ricostruito dagli investigatori.