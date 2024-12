Agi.it - Donna incinta sfonda la porta con l'esplosivo e occupa una casa a Roma

AGI - Unafatta saltare con unsul pianerottolo condominiale. Per poire abusivamente l'appartamento attualmente vuoto. È quanto sarebbe avvenuto questa notte a, in zona Cinecittà Est, secondo la denuncia dell'associazione Alco. Stando alla ricostruzione dell'associazione, l'immobile sarebbe attualmente vuoto e di proprietà dell'Enasarco. "Unain stato di gravidanza ha preso possesso di un'abitazione a viale Ciamarra - racconta all'AGI l'avvocata Tiziana Siano, presidente di Alco, secondo la quale, pur di entrare nell'appartamento, è stato fatto ricorso a uncon tutti i rischi derivanti anche per gli altri condomini presenti nello stabile. "Anche oggi il trionfo della illegalità e della prepotenza - è il commento dell'avvocata -. L'esplosione ha rotto anche il termosifone, con la conseguente fuoriuscita d'acqua.