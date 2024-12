Lapresse.it - Champions League, oggi in campo Inter e Atalanta: dove vederle in tv

Si torna inper il sesto turno della2024-2025 e le italiane saranno protagoniste di due big match: l’ospita il Real Madrid al Gewiss Stadium e l’sarà di scena alla BayArena di Leverkusen contro il Bayer. Entrambe le partite, che si disputeranno alle ore 21, si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky-Go e Now. Due match di grandeesse e spessore tecnico, che potranno dire ancora di più quale sarà il percorso delle squadre di Inzaghi e Gasperini in Europa.