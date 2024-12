Panorama.it - Trump e la crisi siriana

Come avevamo anticipato su Panorama.it, lasi interseca con quella ucraina. A rendere ulteriormente chiara questa situazione stanno le dichiarazioni di Donaldsulla caduta di Bashar al Assad. “Assad se n'è andato”, ha scritto il presidente americano in pectore su Truth. “È fuggito dal suo Paese. Il suo protettore, la Russia, guidata da Vladimir Putin, non era più interessato a proteggerlo. Non c'era motivo per cui la Russia dovesse essere lì in primo luogo. Hanno perso ogni interesse per la Siria a causa dell'Ucraina, dove circa 600.000 soldati russi giacciono feriti o morti, in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe continuare per sempre”, ha proseguito. “Russia e Iran sono in uno stato indebolito in questo momento, uno a causa dell'Ucraina e di una cattiva economia, l'altro a causa di Israele e del suo successo in combattimento”, ha aggiunto, per poi continuare: “Allo stesso modo, Zelensky e l'Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia.