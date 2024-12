Lanotiziagiornale.it - Tredicesima più alta, quest’anno cresce l’importo della busta paga natalizia: ecco perché e chi ci guadagna

Lasi fa più pesante. Buone notizie per i lavoratori dipendenti e i pensionati che a dicembre riceveranno la gratificae cheavrà un impatto maggiore in. Il totale erogato ammonterà infatti a circa 51,3 miliardi, ovvero il 7,8% in più rispetto allo scorso anno.Le cifre vengono fornite da Confesercenti, che analizza le stime sullapubblicate insieme al consueto sondaggio Ipsos sull’utilizzomensilità aggiuntiva. Sono oltre 32 milioni i lavoratori dipendenti e i pensionati che la riceveranno e che, in alcuni casi, riceveranno un importo più alto.più pesante,lasarà piùL’aumento degli importisarà, mediamente, di quasi l’8%. Sono due le motivazioni: una generale e una che riguarda invece i singoli lavoratori.