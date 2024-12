Ilgiorno.it - Soste “creative” vicino ai padiglioni: a Rho oltre mille sanzioni nei giorni dell’Artigianato in Fiera

Rho (Milano) – Ben 1.161quasi tutti per divieto di sosta intorno aidimilano Rho durante i novedell'Artigiano in. E tre persone denunciate a piede libero. È il bilancio dell'attività di controllo delle strade d'accesso alla manifestazione fieristica fatta dal 30 novembre all'8 dicembre 2024 dalla polizia locale di Rho, coordinata dal comandante Antonino Frisone e in collaborazione con le forze dell'ordine del territorio. Gli agenti hanno sono stati impegnati su due turni, con otto pattuglie di giorno e due pattuglie alla sera dopo le 22. E considerato che l'Artigiano inha registratoun milione di visitatori il lavoro non è mancato. Sono state emesse 1.161, la stragrande maggioranza per divieto di sosta. Soltanto venerdì 6 dicembre 70 i verbali per sosta su aree verdi, comprese le aiuole spartitraffico accanto agli ingressi dei, mercoledì 4 dicembre ben 54su aree verdi e sulle piste ciclabili.