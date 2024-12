Sport.quotidiano.net - Podismo. ’Farina del mio sacco’. Vince l’Atletica Copparo

Leggi su Sport.quotidiano.net

I giovani delvincono il ‘Trofeo Farina del mio. Nel pomeriggio di sabato, al campo scuola ‘G. Lenzi’ Ferrara, si è conclusa la terza edizione della gara podistica a tappe riservato esclusivamente al settore giovanile. Un ‘Trofeo Farina del miopromosso dal comitato Uisp Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara e il contributo di ‘Farina del mioFerrara. In gara diversi giovani tesserati con società ferraresi e non solo. Nell’ordine di partenza i primi a partire in pista sono stati quelli della categoria primi passi sulla distanza dei 300 metri, a seguire gli esordienti sui 600 metri, ragazzi 1000 metri ed a completare il programma di gare i cadetti e allievi sui 1500 metri. A seguire si sono tenute premiazioni finali individuali e di società del Trofeo ‘Farina del mio, presente Eleonora Banzi, presidente Uisp comitato di Ferrara.