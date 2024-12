Napolipiu.com - Napoli, emerge un dato preoccupante: tifosi senza parole

Leggi su Napolipiu.com

un">Gli azzurri perdono contro la Lazio e la vetta della classifica. Il settimo attacco della Serie A preoccupa Conte, Lukaku a secco da un mese.Gli azzurri perdono contro la Lazio e la vetta della classifica. Il settimo attacco della Serie A preoccupa Conte, Lukaku a secco da un mese.Ilperde la leadership della Serie A nella notte più buia al Maradona. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, gli azzurri cedono anche in campionato contro la Lazio, chiudendo una settimana da dimenticare.La sconfitta contro la Lazio, arrivata con la rete di Isaksen nel finale, ha certificato il momento più difficile della gestione Conte, culminato con la perdita del primato e una crisi realizzativa sempre più evidente.I numeri dipingono un quadroper gli azzurri: con soli 21 gol realizzati in 15 partite, ilsi ritrova con il settimo attacco del campionato.