L'assessora Elena Chiorino e l'ennesima boutade sul femminile: quella "A" non è lana caprina

Gentile assessora, vicepresidente della Regione Piemonte, deleghe al lavoro, formazione, istruzione e merito, università, welfare aziendale, rapporti con le società a partecipazione regionale. Fratelli d’Italia. Italiana. Sovranista, Patriota (dal suo profilo Fb).Ho letto per l’ennesina volta lasulla declinazione dei nomi allogora, trita e ritrita, ripetuta fino alla noia sui social, ripresa da comici a corto di battute, e ahinoi, con scarsissima originalità pubblicata sul suo profilo social appena tre giorni fa: “A chi si ostina a chiamarmi assessora, chiedo perché per coerenza non declini anche dentisto, pediatro, camonisto”. Che tedio si prova a leggere, ancora,baggianata sulla declinazione di nomi che non hanno il singolare maschile. E’ davvero convinta che astronauta, elettricista, camionista, pediatra o dentista si possano dire: elettricisto, pediatro, astronauto? Se è così, allora si deve rivedere con urgenza la qualità della scuola italiana perché si è diffusa una pandemia di analfabetismo di ritorno anche tra certi patrioti (e patriote) che esigono che la lingua italiana sia padroneggiata “da chi viene a casa nostra e deve conoscere l’italiano”.