Liberoquotidiano.it - Giustizia: Ascari (M5s), 'separazione carriere sconvolgimento che corona sogno Berlusconi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo provvedimento sulladelleè un vero e propriodemocratico, in totale contrasto con i principi della Costituzione repubblicana". Lo ha detto la deputata M5S Stefanianella discussione generale sul ddl per ladelledei magistrati. "Con ladelle- ha aggiunto - il centrodestra punta a colpire l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario e in particolare a sterilizzare e a mettere sotto l'influenza della politica i pubblici ministeri,ndo ildi Silvio. Questa legge sarebbe il colpo finale inferto dal governo e dalla maggioranza all'ordinamento giudiziario, dopo la riforma restrittiva dell'utilizzo delle intercettazioni, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, le limitazioni imposte alla pubblicazione degli atti d'indagine, il depotenziamento dei reati contro la pubblica amministrazione.