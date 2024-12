Fiamme all’asilo notturno per bisognosi a Prato | evacuati gli ospiti

Leggi su Corrieretoscano.it

– Lesono divampate dal piano terra per poi diffondersi in tutta la struttura, dichiarata inagibile: quella fra l’8 e il 9 dicembre è stata una notte di paura per glidi Casa Anna, asiloper isituato in via Fiorentina a.Sarebbe partito da un alle 4.30 l’incendio,che ha costretto alla fuga di emergenza glidella casa: 19 persone di età compresa fra i 25 e gli 87 anni, soccorse dal 118 in coordinamento con i vigili del fuoco. Per 5 di loro, tra cui 2 anziani, è scattata la corsa all’ospedale Santo Stefano per accertamenti, ma risultano fortunatamente già dimesse. Immediata l’attivazione del piano maxi emergenza da parte dell’Asl. Sul posto la mattina del 9 dicembre sono accorsi il vicesindaco Simone Faggi e l’assessore al sociale Sandro Malucchi.